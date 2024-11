Zum Verschnaufen gibt es keinen Spielraum im internationalen Fußball des 21. Jahrhunderts, von den Klubbewerben steigen die Kicker direkt um in ihre jeweiligen nationalen Auswahlen und die Österreicher stehen mittendrin in der herbstlichen Matchfülle. Die Motivation für die von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Auserkorenen erhält dabei mehrfache Unterstützung, denn es geht in den beiden ausständigen Nations-League-Partien am Donnerstag (16 Uhr MEZ) in Kasachstan und am Sonntag (18 Uhr) in Wien gegen Slowenien um sehr viel. Dazu kommen auch aufschlussreiche Seitenblicke auf die europäischen Parallel-Schauplätze.