In der mittlerweile zweieinhalb Jahre währenden Ära des Ralf Rangnick sind die Ansprüche von und ans ÖFB-Nationalteam erheblich gestiegen. Das Match gegen Kasachstan war der erste bedeutsame Schritt aus der komplizierten Nachbearbeitung der Europameisterschaft.

In spielerischer Form hat die ÖFB-Auswahl den positiven Trend gegen Norwegen auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Sie hat fußballerisch überzeugt und als Mannschaft Geschlossenheit gezeigt. Die Gestalt des Teams ist die Einheit auf hohem Niveau und so strahlten die Kicker an diesem Abend nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Spiel an sich mehr Verbundenheit aus als der Gegner.

Wo aber steht Österreich im Gesamtkomplex des Fußballs? Die aktuelle B-Liga entspricht nicht dem in den vergangenen zwei Jahren erarbeiteten Standard, der Status muss im A-Format abgebildet werden. Ein 5:1 gegen Norwegen, das grundsätzlich oberhalb der Mittelklasse einzustufen ist, ist dafür mehr als nur ein starkes Indiz.

Dieses Team gehört in die höchste europäische Kategorie. Zweifel daran sind nach so einem begeisternden Match höchst unangebracht.