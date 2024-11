„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern ausverkauft sein wird.“ Mit diesen Worten wurde die Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den SK Sturm (Dienstag, 21 Uhr) eröffnet.

So viele Zuseher waren in der Klubgeschichte noch nie bei einer Partie des SK Sturm dabei. Der bisherige Rekord liegt bei 66.404 Fans, die Sturms Champions-League-Auftritt bei Manchester United 2001 gesehen haben. Am Dienstag sind es nun knapp 15.000 Zuschauer mehr. Oder doch nicht? Im Ticket-Shop auf der offiziellen BVB-Seite sind noch zahlreiche Plätze frei. Möglicherweise haben zahlreiche Dauerkartenbesitzer ihre Tickets zum Weiterverkauf freigegeben.

Wie viele also wirklich im Stadion sein werden, wird man also erst am Dienstag um 21 Uhr sehen. Für die tausenden Sturm-Fans, die mit dabei sind, ist dies aber unerheblich. Sie werden ein Fußball-Fest zelebrieren.