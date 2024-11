Die steirischen Sturm-Fans fiebern dem heutigen Abend schon entgegen: Tausende Sturm-Fans sind aus Graz nach Dortmund gereist, wo der SK Sturm in der Champions League gegen Borussia Dortmund antritt. Aber nicht nur: Auch ein Grüppchen BVB-Fans machte sich gestern aus Österreich auf nach Nordrhein-Westfalen – die Vertreter des in Graz ansässigen Fanclubs „BVB Maniacs Steiermark“, die heute Abend im Westfalenstadion ihre Mannschaft gegen die Grazer Gäste anfeuern werden. „Für Borussia Dortmund ist uns kein Weg zu weit, was sind schon 1.000 Kilometer gegen die Ewigkeit“, heißt es dementsprechend auch auf der Vereins-Homepage.