Auf einem Maßband liefern die angeführten Zahlen Klarheit. Im Eishockey übernimmt diese Aufgabe die Anzeigetafel. Am Ende leuchteten Zwei und Vier von dieser in der Horten-Arena, als sich KAC und Graz 99ers gegenübergestanden waren. Doch die Millimeter, und das ist die harte Erkenntnis, die auf dem Eis an diesem Abend manchmal gefehlt hatten, werden hier nicht angeführt. Eine elektrisierende Spannung lag in der Luft, der Respekt vor den neu-erstarkten Steirern war groß – nicht nur auf den Rängen. In der von beiden Teams deklarierten Standortbestimmung hatten die Truppe von Harry Lange die Nase vorne.