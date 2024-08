Das Comeback von Naomi Osaka bei den US Open war mit dem 6:3, 6:2-Sieg über Jelena Ostapenko nicht nur erfolgreich, es war auch überaus bunt. Die 26-Jährige, die im Juli des Vorjahres eine Tochter zur Welt gebracht hatte und nach der Babypause nun erstmals wieder am Grand-Slam-Turnier in den USA teilnimmt, wusste aufzufallen: Sie trug einen Tutu, darüber einen mintgrünen Rock und auf ihrem Rücken eine überdimensionale Schleife, die auch ihre Schuhe und auf die Kopfhörer zierte.

Die japanische Staatsbürgerin, die in den USA lebt, gab zu, sich mit dem Outfit aus ihrer Komfortzone herausbewegt zu haben. „Als ich das angezogen habe, dachte ich: Ich hoffe, das ist nicht zu viel“, sagte sie in der Pressekonferenz nach ihrem Auftaktsieg. Das Outfit sei in Zusammenarbeit mit der Designerin Yoon Ahn entstanden, dasselbe gibt es auch in Schwarz - für die Spiele am Abend. Ahn kooperiert mit Nike, wo Osaka unter Vertrag steht. „Wir haben nun lange über dieses Projekt gesprochen. Jetzt dieses Outfit tragen zu können zu zu sehen, dass es den Leuten gefällt, ist cool“, sagte die aktuelle Nummer 88 der Welt.

Es war ihr erstes Spiel im Arthur-Ashe-Stadion seit 2022. Zwei Mal, 2018 und 2020, hatte sie dort bereits einen Grand-Slam-Titel gewonnen, das Comeback nun erfolgreich bestritten zu haben, machte sie glücklich: „Dieses Match zu gewinnen und in dieser Atmosphäre zu sein, bedeutet mir so viel.“