Einen mangelhaften, aber siegreichen Auftakt in die Tennis-US-Open hat am Dienstag die Weltranglistenerste Iga Swiatek hingelegt. Die Polin beging beim 6:4,7:6(6)-Sieg gegen die Russin Kamilla Rakimowa 41 unerzwungene Fehler, erst nach knapp zwei Stunden und Abwehr dreier Satzbälle hatte die New-York-Siegerin von 2022 den Sieg in der Tasche. Ausgeschieden sind die beiden Nummern elf, der Grieche Stefanos Tsitsipas und die US-Amerikanerin Danielle Collins.

Tsitsipas hatte es in einem Erstrunden-Schlager mit Thanasi Kokkinakis zu tun bekommen, erst nach fast vier Stunden gab es einen Sieger. Der Australier zog mit einem 7:6(5),4:6,6:3,7:5 zum zweiten Mal in die zweite US-Open-Runde ein. Tsitsipas hingegen prolongierte seine schwache Statistik bei diesem Grand Slam, noch nie kam er über die dritte Runde hinaus und hat in Flushing Meadows nun mit 6:7 eine negative Matchbilanz. Collins bestritt wie am Vortag Dominic Thiem ihr letztes Major-Match, ihre Bezwingerin nach einem 6:1,5:7,4:6 war Landsfrau Caroline Dolehide.

Ein Hit in der Eröffnungsrunde der Frauen war das Aufeinandertreffen von Jelena Ostapenko mit Naomi Osaka. Und die ehemalige Weltranglistenerste aus Japan wies die als Nummer zehn eingestufte Lettin mit 6:3,6:2 ganz klar in die Schranken. Noch deutlicher kam mit Caroline Wozniacki eine andere frühere Nummer eins weiter, die Dänin ließ der Japanerin Nao Hibino nur ein Game. Das Aus bei den Männern kam für den als Nummer 19 positionierten Felix Auger-Aliassime, und das glatt. 6:2,6:4,6:2 gewann der erst 18-jährige Tscheche Jakub Mensik gegen den Kanadier.