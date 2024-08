Freunde der gelben Filzkugel können sich schon die Hände reiben, winken der Steiermark doch herbstliche Tennis-Festspiele. So zumindest formuliert es ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth, wenn er vom bevorstehenden Tennis-Doppel in Bad Waltersdorf spricht. Den Anfang macht am 13. und 14. September der Davis Cup gegen die Türkei, bereits tags darauf startet das mit 125.000 Euro dotierte Challenger-Turnier.