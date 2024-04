„Ich bin heute ein sehr glücklicher Bürgermeister. Es kann nichts Besseres passieren, als solche zwei Veranstaltungen in der Gemeinde zu haben“, freute sich Josef Hauptmann, dessen 3900-Seelen-Gemeinde im Spät-Sommer ein attraktives Tennis-Doppel servieren kann: So geht am 13. und 14. September im Bad Waltersdorfer Sportaktivpark der Davis Cup zwischen Österreich und der Türkei über die Bühne, tags darauf folgt an selber Stelle der erste Aufschlag zur zweiten Auflage des ATP-125-Challengers. Damit steigt zum insgesamt achten Mal in der Steiermark ein Tennis-Länderkampf, die letzten drei Duelle in der „grünen Mark“ (2020 in Unterpremstätten ein 3:1 gegen Uruguay, 2018 in Graz ein 3:1 gegen Australien, 2010 in Bad Gleichenberg ein 3:2 gegen die Slowakei) konnten gewonnen werden. Nun soll der vierte Streich folgen, der Rot-Weiß-Rot ein Ticket für die Qualifikationsrunde für das Davis-Cup-Finalturnier bescheren würde.