Ein Lächeln bildet sein hunderten Jahren ein Mysterium. Die Realität mag im Auge des Betrachters liegen. Aber nicht immer: Wie ein Gemälde präsentierte sich „Kärnten Läuft“ am vergangenen Wochenende, der Perfektion im Gesamtrahmen sehr sehr nahe. Das Fest, das seine 23. Auflage gefeiert hatte und einen ungebrochenen Ansturm verzeichnet, schaffte wieder einzigartige Emotionen.

Ob bei Laufpremieren wie Bambini-Läufen, Vierbeinern oder langgedienten Routiniers – immer wieder gelingt es Michi Kummerer und seinem großartigen Team bei 7000 für einen Mix aus Erschöpfung, Glücksgefühlen, Stolz, Dankbarkeit, Schmerz oder frischen Ansporn zu sorgen.

Das ehrliche Erfolgsrezept untersteht einem Credo: Nur wer zufrieden heimfährt, gute Erinnerungen an die Laufkilometer verbindet, der kommt gerne wieder. Das gilt für Partner und Sponsoren gleichermaßen. All das führt zu einer Wertschöpfung von fünf Millionen Euro. So gelingt ein bemerkenswerter und nachhaltiger Spagat aus Sport, Tourismus, Wirtschaft und natürlich Sportartikel-Industrie.

Wie aus einem Bilderbuch wirkte die Szenerie am türkisen Wörthersee. Die Sonne brannte zwar erbarmungslos vom Himmel, ließ den Schweiß in Strömen fließen und brachte viele an ihre Grenzen ihrer Leidensfähigkeit. Das tat der pulsierenden Freude keinen Abbruch. Viele Gesichter zierte ein erleichtertes, befreiendes Lächeln. Heller als das Original der Mona Lisa.