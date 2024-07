Tour-de-France-Sieger Tadej Pogačar hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris wegen „extremer Müdigkeit“ abgesagt. Das teilte das slowenische Olympische Komitee am Montag mit. Der 25-jährige Slowene, der kürzlich souverän die Frankreich-Rundfahrt zum dritten Mal für sich entschieden hatte und zuvor auch den Giro d‘Italia dominierte, wird von seinem Landsmann Domen Novak ersetzt. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio gewann Pogačar Bronze im Straßenrennen.

Auch in diesem Jahr hätte er im Straßenrennen am 3. August sowie im Einzelzeitfahren am 27. Juli zu den Medaillenkandidaten gezählt.