Manche der Rennradfahrer und auffällig vielen Rennradfahrerinnen, die am Sonntagvormittag die steile Stichstraße hinauf in Richtung Skigebiet Kravec (am Südrand der Steiner Alpen in Slowenien) treten, tragen standesgemäß Trikots im „UAE“-Design. Am Tag des abschließenden Triumphzuges des großen Sohnes der Region präsentieren sie das Outfit des Top-Radteams mit noch mehr Stolz. Nach der Abfahrt schlängelt sich die breit ausgebaute, frisch asphaltierte und mit eigenen Fahrradstreifen versehene Landstraße weiter in Richtung Komenda, der Heimatgemeinde von Radsport-Superstar Tadej Pogačar, die nur gut eine Autostunde von Klagenfurt entfernt liegt. Die Ortstafeln von Komenda und Klanec, jener kleinen Ortschaft in der Pogačar mit seinen drei Geschwistern aufgewachsen ist, sind in rosa und dem Zusatz „Tadej Pogačar“ gehalten. Das rosa Trikot, der erstmalige Gewinn des Giro d’Italia in diesem Jahr, hat für die slowenischen Fans einen besonderen Stellenwert.