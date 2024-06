Ich hielt gedanklich kurz inne und musste dann doch noch mehr Zeit in Überlegungen für eine persönlich schon als abgehakt erklärte Angelegenheit investieren. Ließ ich ausreichend Objektivität walten oder hatte ich doch einen zu dicken Schuss Patriotismus durch meine Adern auf die digitalen Plattformen und in das Printprodukt einfließen lassen? „Als ich die österreichischen Zeitungen las, dachte ich, dass ich ein anderes Spiel gesehen habe“, meinte der unvermutet beim Frühstück in unserem Hotel angetroffene Robert Menasse.