Kolumne. Am Fan-Festival in Berlin wird der TV-Kommentar mittels KI live untertitelt. Dabei kommt es zu kuriosen - nennen wir es mal - „Missverständnissen“.

Liebe Bastler an Tools zu automatisierter Spracherkennung. Folgende Zeilen sind als Motivation gedacht, denn ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sehnsüchtig auf ein Programm wartet, das Audios verlässlich (!) in Text transkribiert. Ein schwieriges Unterfangen. Die Veranstalter des Fan-Festivals in Berlin hatten den löblichen Gedanken, die Worte des fantastisch Hochdeutsch sprechenden Kommentators live mittels KI basierter Software untertiteln zu lassen. Das Experiment gestaltete sich schwierig, wie das Beispiel England gegen Serbien zeigt.

„Cirka“ war gut gegen die „Samen“ © Peter Altmann

Dass Englands Star-Stürmer künstlich konstant als „Hurricane“ (Kane) untertitelt wurde, könnte man ja beinahe noch als Intelligenz durchgehen lassen. Oder „Milenko Witz“ (Milenkovic) als stinknormalen Hörfehler. Bei wahlweise „Formen“, „Folgen“ oder „Forum“ (Foden) setzen Zweifel ein. Auch „Bigfoot“ (Pickford) ist für Englands Torhüter nicht ganz weit hergeholt. Aber gilt das auch für „Klickfort“ (bitte bleiben Sie da!)? Und einmal schnappte der Spaßvogel als „big fun“ zu.

Erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Welcher Spieler versteckt sich hinter „Liquid Savage“ oder „Wir leben noch Savicevic“? Es ist Ex-GAK-Junior Milinkovic-Savic. Dagegen ist „chefkowitsch“ (Zivkovic) ja ein Kinderspiel. Den thematischen Ausflug zur neuen Trainerin von Juventus namens „betagte Mutter“ (Thiago Motta) hätte sich der Kommentator ersparen sollen, aber wenigstens sind in Turin keine Verständigungsschwierigkeiten mit „language“ (Vlahovic) zu erwarten.

Als es plötzlich Alarm wegen „Adolf Meter“ (Elfmeter) gibt, geht es in eine problematische Richtung. Ein „Fleischstoß“ (Freistoß) ist einem ausnahmsweise definitiv lieber. Und schön, dass „Gift Softgate“ (Southgate) am Ende gegen die „Samen“ (Serben) durch das Tor von „dem Billigen“ (Bellingham) nach Flanke von „Cirka“ (Saka) jubeln durfte. Die 103 Millionen Euro, die Real für ihn geblecht hat, waren ja tatsächlich ein Schnäppchen.