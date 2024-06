Fußballer neigen ja häufig zur sehr beliebten Floskel, ein Spiel oder gar ein Turnier sei doch bei aller Liebe zum Ernst des Lebens auch zum Genießen da. Warum um alles in der Welt soll das nicht auch für Journalisten gelten? Also versuche ich so wie die am Freitag phänomenalen deutschen Kicker zu kombinieren, in diesem Falle das Nützliche mit dem Angenehmen. Weil auch die Deutsche Bahn dem User WLAN zur Verfügung stellt, ist so eine Zugfahrt doch ideal dafür geeignet, die Freude an der Arbeit mit der Reiselust zu verknüpfen.