Die Graz 99ers haben ihren 13. Stürmer für die kommende Saison verpflichtet: Tim Harnisch. Der Center wechselt nach drei Meistertiteln mit den Bullen von der Salzach an die Mur. „Er ist ein exzellenter Skater mit viel Spielwitz und Dynamik in seinem Spiel“, sagt Sportdirektor Philipp Pinter. Er kennt den 23-Jährigen aus gemeinsamen Zeiten in der österreichischen U20-Auswahl. „Tim hat noch viel Luft nach oben - wie viel Potenzial noch in seinem Spiel steckt, wird man bald auch in der Liga sehen können.“ Harnisch ist nicht nur auf der Centerposition einsetzbar, sondern eine mögliche Universalwaffe.