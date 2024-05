Spekuliert wurde bereits seit Monaten über eine Rückkehr von Manuel Ganahl zu den Graz 99ers, jetzt ist der Transfers auch offiziell durch. Der 33-Jährige spielte von 2009 bis 2015 bereits in der Steiermark, wechselte dann zum KAC. „Die Freude über meine Rückkehr ist natürlich sehr groß“, sagt der Angreifer, der derzeit mit Österreichs Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien im Einsatz ist. „Ich hatte schon einmal sechs großartige Jahre in Graz, denke gerne an diese Zeit zurück. Jetzt starten wir in Graz beim Nullpunkt und es liegt an uns, eine Struktur zu schaffen und als Mannschaft zusammen zu kommen“, sagt der Rückkehrer.