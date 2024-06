Im Rahmen der Tagung der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und -journalisten Sports Media Austria in Saalbach-Hinterglemm wurden auch die Gewinner des SMA-Preises 2024 prämiert. Den mit 2000 Euro dotierten Gesamtsieg sicherte sich ORF-Regisseur Michael Kögler, der Jury und Mitglieder mit seiner Doku „Der Kaiser wird 70“ überzeugt hatte. „Ich freue mich sehr, gratuliere aber auch allen anderen Kategoriensiegern herzlich“, sagte Kögler, der im Restaurant „Der Schwarzacher“ per Handy zugeschaltet wurde. Kögler, der bereits vor 30 Jahren einmal das Leben von Franz Klammer dokumentierte, weilte da nämlich beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, wo er Regie führte. An seiner statt nahm ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer den Siegercheck, übergeben von Coca-Cola-Regionalvertreter Sebastian Gugg und SMA-Präsident und Kleine-Sportchef Michael Schuen, entgegen.

Hinter Kögler, der bei fünf Kategoriensiegern etwa ein Drittel aller Stimmen erhielt, landeten Clemens Zavarsky (ballesterer) und Günther Iby (Fotograf) auf den Plätzen. Zavarsky räumte in der Kategorie „Text“ mit seinem Beitrag „Orbans Luftschlösser“ ab, Iby überzeugte in der Kategorie „Foto“ mit seinem Action-Foto „Regenschlacht“. In der Kategorie „Multimedia“ nahm Silvana Strieder (ehem. Kurier/“Wie eine sehbehinderte Tirolerin Golf-Weltmeisterin wurde“) den mit 1000 Euro dotierten Siegerscheck entgegen, Simon Hirt überzeugte in der Kategorie „Audio“ mit einem Beitrag über den FC Mauerwerk. Der Nachwuchspreis (500 Euro) ging an ORF-Mann Thomas Rathgeb.