Baustellen sind in und um Saalbach derzeit kein seltener Anblick, nach dem Weltcup-Finale vor wenigen Wochen rüstet sich die Region für das nächste Ski-Großereignis. Unter dem Motto „250 Tage bis zur Alpinen Ski-WM 2025“ führten Ski Austria-Pressesprecher Markus Aichner und Sports Media Austria-Präsident und Kleine-Sportchef Michael Schuen gestern in den Räumlicheiten des Tourismusverbands Saalbach durch ein Gespräch mit Verantwortlichen, Trainern und Athleten. „Die Vorfreude ist nicht nur bei uns, sondern auch bei den Fans bereits spürbar“, sagte WM-Projektleiter Florian Phleps.

Mit rund 15.000 Fans pro Renntag rechnet man in Saalbach, bereits jetzt dringen „wahnsinnig viele Ticket-Anfragen“ ein. Aufgrund des großen Interesses werden deshalb nun ab 10. Juni unter dem Motto „Limited Day-Ticket Summer Edition“ nach „First come, first serve“-Prinzip eine limitierte Anzahl an Einzeltagestickets aufgelegt. Bereits erhältlich sind zudem Vorteilspässe, die im Vergleich zu Tagesticketpreisen für denselben Zeitraum um bis zu 15 Prozent rabattiert und auch auf andere Personen übertragbar sind. Insgesamt werden von 4. bis 16. Februar 2025 elf Bewerbe auf einem Berg ausgetragen, die erste Medaillenentscheidung gibt es bereits am Tag der Eröffnungsfeier mit dem Team-Parallelslalom.

Tickets unter www.saalbach2025.com.