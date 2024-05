Noch 56 Tage sind es, bis in Paris die Olympischen Spiele feierlich eröffnet werden. Mit Kunstturnerin Charlize Mörz und Triathletin Julia Hauser werden zwei heimische Athletinnen einen Quotenplatz für das Großereignis erhalten, deren Karrieren auch in eine ganz andere Richtung hätten gehen können, wie sie im Rahmen der Sport Media Austria-Tagung in Saalbach-Hinterglemm verrieten.