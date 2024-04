Freud und Leid sind manchmal so knapp voneinander entfernt – und doch so klar getrennt. So auch nach ICE-Finale Nummer sieben. Während die Fans immer noch lautstark ihrer Mannschaft Tribut zollten, rannen bei einigen KAC-Cracks die Tränen. Mit denen kämpfte auch Manuel Ganahl: „Das Publikum ist trotzdem unglaublich, es ist schwierig etwas zu sagen. Es war ein Wahnsinn, wie die Stadt hinter uns gestanden ist. Man muss am Ende des Tages gratulieren. Die Serie hätte ewig gehen können, es war brutal cool, ein Hin und Her.“