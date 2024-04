Der Ansturm, das Interesse war enorm und sinnbildlich. Jeder Platz in der Heidi-Horten-Arena hätte drei oder vier Mal verkauft werden können. Sie drohte zu bersten. Die Klagenfurter verbreiteten eine schon lange nicht mehr vorherrschende Begeisterung. Insgesamt fast 230.000 Menschen sahen den KAC in den Hallen der Liga live, mehr als jede andere Mannschaft. Das war das Resultat einer von Beginn an attraktiven, aber vor allem erfolgreichen Spielweise. Und so blieb dem durchaus kritischen Rotjacken-Publikum kaum etwas zu beanstanden. Außer, dass der krönende Abschluss fehlte. Es soll nicht unerwähnt bleiben: Salzburg erweist sich als würdiger, verdienter Meister.