Finale, letzter Akt feat. Thomas Koch: „Der KAC hat es ein bisserl mehr verdient.“

Interview. KAC vs. RBS! Spiel 7 in einer völlig verrückten Finalserie, die viel versprochen und noch mehr gehalten hat. Hat der KAC das Momentum wieder auf seiner Seite? Und warum stand an der Salzburger Kabinenwand einst „No doubts”?