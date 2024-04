Live. Schon den ganzen Tag über ist Klagenfurt im Ausnahmezustand, jetzt soll der 33. Titel im siebten Spiel der Finalserie her. Hier sind Sie live am Puck!

17 Uhr: Noch einmal mit Sack und Pack in die Halle...

...heißt es in dieser Saison nun also für Spieler, Betreuer und Fans. Die Cracks treffen um 17.25 Uhr zusammen, um 17.50 Uhr stehen Interviews beider Teams mit TV-Partner Puls24 an. Das Warmup am Eis startet 35 Minuten vor Spielbeginn, danach wird es ernst!

16.30 Uhr: Hilfe von ganz oben

Alle Mittel sind erlaubt! KAC-Fans bevölkern nun immer mehr das Areal um die Halle und die Stadt. Einer wandte sich auch nach ganz oben, suchte im Fandress noch das Stoßgebet:

So schaut die Spielvorbereitung bei KAC-Fan René Podbevsek aus © kk

15.55 Uhr: Langsam wird es ernst(er)

Ausgeruht sind sie inzwischen wieder, die Rotjacken. Wie relaxed ein Spieler wirklich so kurz vor einem Meisterschafts-Endspiel noch ist, lässt sich nur mutmaßen. In den diversen Eigenheimen wird wohl der eine oder andere schon rotieren - vor positiver Anspannung. Rituale gibt es an Spieltagen viele. Besonders in Erinnerung geblieben ist eines von Thomas Koch vor Derbys: da gab es am Nachmittag immer einen Marmorkuchen von seiner Mama.

15.20 Uhr: Parkplatzsituation wird knackig

Heute sind bekanntlich nicht nur die Rotjacken im Einsatz, des Weiteren gibt es ein Konzert am Gelände. Der KAC informiert auch noch einmal:

14.25 Uhr: Wo man heute zuschauen kann

Rund 4.400 Glückliche haben Karten ergattert, um heute in der Arena live dabei zu sein. Der Rest muss sich mit Alternativprogramm begnügen. Das hat es heute aber auch in sich. Ab 18 Uhr geht‘s am Benediktinermarkt mit dem Public Viewing los. Weiters kann man die Partie aber auch im Teatro, Felsenkeller oder der „2gether“-Bar zusammen mit Gleichgesinnten verfolgen. In diesem Sinne: viel Spaß!

12.23 Uhr: Was war den bisher los in Finalspielen Nummer sieben?

Heute steigt übrigens erst zum sechsten Mal seit Liganeugründung ein Spiel sieben im Finale. Bereits zum vierten Mal ist der KAC da schon dabei. Bisher ist die Bilanz negativ. Denn das allererste 2005 verloren die Klagenfurter in Wien mit 2:6. Was 2011 rund um das Siegestor von Thomas Koch für Salzburg zum 3:2 in der Overtime passiert, wollen wir aus abergläubischen Gründen gar nicht aufwärmen. 2009 allerdings gewann Klagenfurt mit 2:1 das siebente Spiel daheim dank Chris Harand mit 2:1. 2018 und im Vorjahr stand Salzburg gegen Bozen in Spiel sieben, verlor 2018 daheim 2:3, gewann letzte Saison aber 2:1 in Italien. Damit ist es heute bereits die fünfte Spiel-sieben-Teilnahme der Bullen.

Vor einem Jahr schoss Nicolai Meyer die Spiel-sieben-Dauerbrenner von Salzburg zum 2:1-Sieg in Bozen und damit zum Titel. Achtung: Der Däne ist auch heute mit an Bord © APA/Expa/johann Groder

Ein Entscheidungsspiel war übrigens ein Spiel fünf, und zwar beim ersten Bozner Meistertitel 2014. Damals wurden die Play-off-Serien wegen der Olympiapause verkürzt im „Best-of-five“-Modus gespielt.

12 Uhr: Mahlzeit mit meisterlichen Mittagsgrüßen

Nicht nur im Rathaus, auch in der Landesregierung ist man wohl schon heiß. Zumindest, wenn es nach Landeshauptmann Peter Kaiser geht. Der wendet sich ebenfalls an die Rotjacken und ihre Fans:

11.40 Uhr: Mittagessen und vielleicht ein Schläfchen

Was machen denn eigentlich die Spieler jetzt? Die sind nach dem Morning Skate schon geschnäuzt und gekampelt wieder am Heimweg. Dort gibt es ein anständiges Mittagessen und für viele danach vielleicht noch einen Mittagsschlaf. Zurück in die Halle geht‘s am späten Nachmittag, um 17.25 Uhr spätestens müssen alle Rotjacken wieder in der Kabine gestellt sein.

11.30 Uhr: Das Rathaus wäre schon bereit

Sollte der KAC heute den Titel holen, gäbe es am Sonntag am Neuen Platz ab 12 Uhr die Meisterfeier der Rotjacken. Vor der heutigen Partie ist man im Rathaus schon ready, Planungen für ein etwaiges Event liefen ja schon länger. Die KAC-Fahne weht bereits vom Gebäude, aus dem Büro des Bürgermeisters heißt es: „Auch die Mitarbeiter aus unserem Bürgermeisterbüro fiebern mit dem KAC im heutigen Finale.“

Das Rathaus ist schon einmal rot-weiß geschmückt © KK

11 Uhr: „Davon träumt man schon im August“

Wie ist nun eigentlich nach dem letzten Eiskontakt der Saison ohne dem Kontext eines Bewerbsspiels die Gemengelage in beiden Teams? Manuel Ganahl sagt dazu folgendes: „Davon träumt man schon, wenn man im August in die Halle geht, dass man am Ende diese Chance hat.“ Die Rotjacken beteuern schon seit gestern, dass sie sich richtig auf diese Entscheidung freuen. In Salzburg bemüht sich speziell ein Villacher um Ruhe. Kapitän Thomas Raffl, fünfmal Meister mit den Bullen, einmal mit dem VSV, bleibt cool: „Die Emotionen müssen unten bleiben, für Samstag ist nichts geplant.“

Routinier Thomas Raffl will den jüngeren Salzburg-Cracks auch Ruhe vermitteln © GEPA pictures

10.26 Uhr: Ab auf die Platte

Die Mannschaft trainiert, locker skaten, noch einmal Hände auf den Schläger und den Puck zart über den gefrorenen Boden gleiten lassen. Es geht darum, früh am Tag ein Gefühl zu entwickeln, nach zwei Tagen Spielpause wieder in sein Element zu kommen. Bis 11 Uhr ist das Team am Eis, danach wird nochmals im Videostudium vor dem Showdown beraten.

Matt Fraser im Traingsgewand © GEPA pictures

9.52 Uhr: Einstimmung gefällig?

Die Kabinen-DJs Lukas Haudum und Thomas Vallant legen noch einmal die „Morning-Playlist“ auf, Musik ist in Kabinen ein essenzieller Einfluss. Wenn Sie auch noch etwas zur Einstimmung auf die Ohren brauchen, dann hätten wir eine Podcast-Vorschau mit Thomas Koch im Angebot. So wie bei seinem Salzburg-Meistertor 2011 in Klagenfurt sollte es aus KAC-Sicht heute aber nicht ablaufen...

9 Uhr: Ab in die Katakomben

Jetzt geht‘s los. Also zumindest ein bisschen. Die Spieler haben sich in die Kabine zurückgezogen, spulen ihr normales Matchtag-Vormittagsprogramm ab. Um 10 Uhr gehen dann die Goalies aufs Eis, 15 Minuten später folgt die Mannschaft. Fraglich ist dabei noch einer: Niki Kraus, der gestern erkrankt das Training auslassen musste, wir heute entscheiden, ob es reicht. Wieder an Bord ist der frisch gebackene Papa Raphael Herburger.

Dave Fischer und Co bitten zuerst zum Videostudium dann noch einmal vormittags aufs Eis © GEPA pictures

8 Uhr: Erstmals steigt der Puls

So langsam dürften die Rotjacken in die Gänge gekommen sein, wird es erstmals an diesem Tag ernst. „Treffpunkt Kabine“ lautet das Motto für die Spieler, Trainer und anderen Betreuer um 9 Uhr in der Heidi-Horten-Arena. Letzte Video-Sequenzen werden angeschaut, eventuell noch mit diversen Spielern oder Special-Team-Formationen gesprochen, bevor erstmals Eiskontakt herrscht.

7.30 Uhr: Guten Morgen, Klagenfurt

64 Saisonspiele hat der EC KAC in dieser Saison bereits in den Beinen. Und Fakt ist: sie zählen am heutigen 19. April gar nichts mehr! Im siebenten Spiel der Finalserie gegen Salzburg geht es für den KAC um nicht weniger als alles in dieser Saison. Wir begleiten Sie und die Rotjacken durch den Tag. Zum Frühstückskaffee ein paar Funfacts gefällig? Bittesehr: