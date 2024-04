Hartes Training, umkämpfte Duelle, gefeierte Siege und bittere Niederlagen. All das gipfelt am kommenden Freitag im entscheidenden Spiel 7 der finalen Play-Off-Serie zwischen dem KAC und Salzburg in einer randvollen Heidi-Horten-Arena. Eishockeyfans, die keine Möglichkeit haben, in der Halle das Spiel zu verfolgen, versammelt die Stadt trotzdem an einem Ort.

Am Benediktinerplatz veranstaltet die Stadt ein großes Public Viewing. Auf einer Leinwand wird das Spiel übertragen. Um 18 Uhr geht es los, für Essen und Getränke sorgen die dort ansässigen Gastronomiebetriebe. „Ich habe mich spontan dazu entschieden, dieses Public Viewing für die zahlreichen KAC-Fans, die keine Karten für das Spiel bekommen haben, auf die Beine zu stellen. Lasst uns gemeinsam unserem KAC die Daumen drücken, damit sie den 33. Meistertitel nach Hause holen“, sagt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Das Wetter sollte halten, der Eintritt ist frei. Platz wäre für 1800 Besucher, die jedoch stehen werden müssen. Zu den Tischen und Stühlen der Gastronomie werden keine zusätzlichen Sitzmöglichkeiten aufgebaut. Rund 6000 Euro kostet die Veranstaltung dem Steuerzahler.