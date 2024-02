Es war ein Abend der Abschiede ohne Pomp und Glitzer. In Liebenau beendeten die Graz 99ers eine katastrophale Saison mit einem 1:9 gegen Fehervar und dem letzten Platz. Der Tabellenzweite aus Ungarn hatte das zu erwartend leichte Spiel. Zu allem Überdruss zog sich Axel Wemmenborn bei der Abreibung gegen Bozen (0:7) eine Wunde am Bein zu und musste zusehen. Patrik Kittinger krachte im ersten Drittel gegen die Bande und ging vom Eis. Einen Lichtblick gab es dennoch: Akademie-Spieler Filip Matijevi (18) traf in der 19. Minute zum ersten Mal im Profigeschäft.