Keine guten Nachrichten von Karolina Muchova. Die sympathische Tschechin, aktuell die Nummer zehn im WTA-Ranking, musste sich nach anhaltenden Problemen in ihrer rechten Schlaghand einer Operation unterziehen. „Nach meiner Verletzung bei den US Open und einer umfangreichen Rehabilitationsphase stellte sich heraus, dass ein medizinischer Eingriff notwendig war. Hier bin ich also, müde und traurig, aber ich weiß, dass es mir jetzt gut gehen wird. Die Operation war erfolgreich und ich werde alles tun, um euch bald wieder auf dem Platz zu sehen“, schreibt die 27-Jährige auf Instagram.

Das Tennis-Ass aus Olmütz schaffte es 2021 bei den Australian Open erstmals in ein Grand-Slam-Halbfinale und buchte 2023 einen Platz im Endspiel der French Open (Niederlage gegen Iga Swiatek) sowie im Semifinale der US Open. Allerdings plagte sich Muchova Zeit ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen herum, diesmal war eine Operation aber unausweichlich. Wie lange die Tschechin pausieren muss, steht noch nicht fest.