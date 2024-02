Sportlich geht es für die Graz 99ers nur noch um die goldene Ananas. Drei Spieler – Taylor Matson, Anthony Salinitri, Dominik Grafenthin – haben den Verein bereits definitiv verlassen und doch wird ein Neuzugang vermeldet. Paul Mocher nimmt es sportlich und lacht: „Schauen wir einmal, was passiert.“ Der gebürtige Kärntner wird heute für die Graz 99ers im Salzburger Volksgarten das Tor hüten (19.15 Uhr). Gerade gegen die Bullen endeten die bisherigen drei Partien jeweils mit nur einem Tor Unterschied. „Ich erwarte mir, dass wir bis zum Schluss fighten und auch nicht aufgeben. Wir müssen zusammenstehen.“

Eigentlich hatte der gebürtige Kärntner die Karriere auf höchster Ebene schon ad acta gelegt, doch bringt ihm eine Notlage bei den 99ers zu einem Einsatz in der Ice Liga: Lars Volden (verletzt) und Nico Wieser (Gehirnerschütterung) fallen aus. Am Montag bekam der Keeper einen Anruf von Torwarttrainer Henning Sohlberg aus dem Bunker, am Dienstag trainierte er dort. „Wenn man Eishockey liebt, dann geht das.“ Bei den Black Wings kam er sporadisch zu Einsätzen in der höchsten Liga, dann spielte er zwei komplette Saisons in Kitzbühel (Alps Liga) – unter anderem auch mit Wieser.

Nach einem Jahr in der Hobbyliga stand er in der laufenden Eiszeit fünfmal im Tor der Grazer Dukes (3. Liga) und hält dabei bei einer Fangquote von 91,6 Prozent. Im Derby am Samstag gegen ATSE (20.45 Uhr) wird er aufgrund seines Wechsels zu den 99ers allerdings nicht spielen können. „Das hätte sowieso nicht geklappt“, sagt er, „weil sich das Spiel der Huskies überschneidet.“ Mocher steht nämlich bei der ersten und zweiten Mannschaft der Grazer Damen als Trainer hinter der Bande und am Samstag ist Bratislava (17.45 Uhr) in der Europaliga zu Gast. „Da werde ich mir im Bus auf der Rückfahrt von Salzburg noch ein paar Videos anschauen und an der Taktik arbeiten.“ Doch Mocher ist ohnehin ein gefragter Mann: Immer wieder lehrt er die Jungen in der steirischen Akademie und kommende Woche ist er als Tormanntrainer mit dem U15-Nationalteam beim Ferlach-Cup dabei.