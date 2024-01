In den österreichischen Fußball-Jugendligen steht eine Reform bevor. Letztmalig wird heuer eine Meisterschaft mit 13 Teams ausgetragen. Aber Sommer wird in einer erste und einer zweiten Liga mit je zwölf Teams gespielt. Heißt konkret: Einer der bisher Vereine wird vom ÖFB aus der „ersten Liga“ rausgekickt. Und weil Kärnten derzeit mit zwei Klubs (WAC und Austria) in der Jugendliga vertreten ist, wird es wohl den jüngeren Klub, also die Austria, treffen.