Die starken Auftritte bei seinen Heimspielen sind dafür verantwortlich, dass der KAC in dieser Saison bisher so erfolgreich ist. Und ebenso konsequent scheinen die Rotjacken ihre Hausaufgaben hinsichtlich struktureller Fragen zu erledigen. Johannes Schwaiger wurde am Dienstagabend im Zuge einer Generalversammlung als neuer Präsident bestellt. Damit folgt er der 2022 verstorbenen Mäzenin Heidi-Goess Horten. Viel ändert sich für Schwaiger damit allerdings nicht.