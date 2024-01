Der neue Tormann des SK Sturm heißt Vitezslav Jaros. Als Ersatz für den verletzten Kjell Scherpen leihen die Grazer den 22-jährigen Tschechen vom FC Liverpool aus. Im Laufe des Tages soll der Transfer offiziell bestätigt werden.

Jaros ist 1,90 Meter groß, spielte in seiner Jugend in seiner Heimatstadt Pribram sowie für Slavia Prag und wechselte im Alter von 16 Jahren nach Liverpool. Für den britischen Topklub spielte er 31 Mal für die U18-Auswahl und sechs Mal für die U21, in der abgelaufenen Saison war er an Stockport County in die vierthöchste englische Liga verliehen. Für das tschechische U21-Nationalteam hütete er sechs Mal das Tor.