Österreichs Fußballwelt traf die Meldung, ÖFB-Stürmerikone Toni Polster sei nach Magendurchbruch notoperiert worden, am Donnerstag hart. Statt zu einer Pressekonferenz mit Anwalt Manfred Ainedter zu kommen, wo es um die Klage gegen den ÖFB wegen nicht anerkannter Länderspieltore geht, musste Polster ins Krankenhaus.

Die Genesungswünsche auf sozialen Medien vor allem von der Wiener Austria für ihre Klublegende, ließen nicht lange auf sich warten. „Gute, schnelle und vor allem vollständige Genesung, Toni! Die Austria-Familie denkt an dich. Jetzt mehr denn je“, schrieben die Violetten. Aber auch Lokalrivale Rapid entsandte die besten Wünsche.

Viktoria-Obmann: „Wir waren von Beginn an eingeweiht“

Polster feiert am 13. Jänner sein zehnjähriges Jubiläum bei Regionalliga-Ost-Klub Wiener Viktoria. So lange ist er bereits in Wien Meidling durchgehend Cheftrainer. Sein Klub und die Familie hegen auch ein großes Vertrauensverhältnis. „So waren wir auch von Beginn an eingeweiht und haben mit der Familie zunächst Stillschweigen vereinbart, sodass jeder seine Sachen erledigen kann und nicht Tag und Nacht am Telefon hängen muss“, schildert Obmann Roman Zeisel und gibt aber auch gleich leichte Entwarnung: „Er ist bereits am Weg der Besserung.“

Die Klubspitze der Wiener ist seit dem Vorfall stündlich im Austausch, „denn alles andere wäre ja auch kontraproduktiv. Wir müssen den Trainer jetzt ein wenig außen vor lassen, er braucht Ruhe und seine Familie auch. Wenn es wieder bergauf geht, wird er gemeinsam mit dem Trainerstab wieder die Richtung vorgeben“, sagt Zeisel, dessen Team, aktuell starker Fünfter der Regionalliga Ost, ab 15. Jänner wieder am Trainingsplatz stehen wird. „Der Trainerstab ist eine verschworene Einheit, wir werden Wege finden.“ Wichtig sei jetzt sowieso Ruhe und gute Genesung, „und vor allem, dass er wieder der Alte wird. Aber wissen Sie was? Das wird er sicher, denn er ist außerhalb des Platzes ein noch größerer Kämpfer als auf dem Platz“, so der Obmann.

Präsident Hinteregger ebenfalls geschockt

Ebenfalls in die weiteren Planungen einbezogen und voll informiert über den Zustand von Polster ist Martin Hinteregger. Der Kärntner Ex-Starkicker ist ja Präsident des Wiener Kultklubs, „und hatte mit mir natürlich auch schon Kontakt, war ebenfalls in Schock“, verrät Zeisel.