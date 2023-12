Österreichs Fußballlegende Toni Polster hat offenbar mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Einem Bericht der „Krone“ zufolge musste der 59-Jährige nach einem Magendurchbruch in einem Wiener Spital notoperiert werden. Danach soll er auf die Intensivstation gebracht worden sein.

In den Sozialen Netzwerken war die Sorge um den aktuellen Trainer des Regionalligisten Wiener Viktoria groß. Viele Fans posteten Genesungswünsche. In den vergangenen Tagen machte der Ex-Kicker Schlagzeilen mit seiner Klage gegen den ÖFB auf Anerkennung von drei Toren im Nationalteam-Trikot. Bei einer Pressekonferenz zu dieser Causa erschien Polster am Vormittag aufgrund eines Arztbesuches nicht. Die Absage war sehr kurzfristig.

Die bisher vom ÖFB vorgebrachten Gründe, warum die Spiele aus den 1980er-Jahren inoffiziell gewesen seien, hielten einer juristischen Prüfung nicht stand, erklärte Alexander Hiersche am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. „Offizielle und inoffizielle Länderspiele gibt es nicht“, sagte Manfred Ainedter. „Wir betreten - ohne jeden Zweifel - juristisches Neuland“, hielt er fest. Der bekannte Anwalt vertritt Polster ebenso wie der auf Vereinsrecht spezialisierte Hiersche von der Kanzlei Haslinger/Nagele.

Die Klage bezieht sich auf drei Freundschaftspartien, die nicht in der ÖFB-Länderspielstatistik aufscheinen - auch deshalb, weil laut ÖFB gewisse Voraussetzungen des FIFA-Regelwerks damals nicht erfüllt wurden. Konkret geht es um die Partien Liechtenstein - Österreich (0:6 am 7. Juni 1984 in Vaduz, ein Polster-Tor), Tunesien - Österreich (1:3 am 7. Februar 1987 in Tunis, zwei Polster-Tore) und Marokko - Österreich (3:1 am 2. Februar 1988, kein Polster-Tor).