Österreichs Fußballszene trauert um Skender Fani. Der ehemalige Rechtsanwalt und Sportmanager ist in der Nacht auf Samstag in einer Privatklinik in Wien im Alter von 83 Jahren verstorben. Laut Informationen aus seinem Umfeld soll Fani einem Krebsleiden erlegen sein. Der Wiener war einer der gefragtesten Spielerberater und Manager des Landes, betreute dabei Fußballlegenden wie Hans Krankl, Herbert Prohaska, Andreas Herzog oder Toni Polster.

Mit Letzterem war er auch zuletzt noch beruflich verbunden als Geschäftsführer der „Toni-Polster-Werbegesellschaft“.