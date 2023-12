Am Sonntag beging der Ski-Kaiser seinen 70. Geburtstag: Franz Klammer feierte im Kreis der Familie. Seit Mittwoch geht es aber in Bad Kleinkirchheim rund: Dort wird der Werbespruch, der auf den Masten am Straßenrand der Hauptstraße verkündet wird, wahr werden: „Es klammert und franzt“. Denn wenn der Kaiser ruft, dann hat man dem Ruf Folge zu leisten. Und das taten unzählige Wegbegleiter des Kärntners. Den Auftakt gab es in Tracht bei „Trattlers Einkehr“, heute folgt der Höhepunkt: Das Legendenrennen in St. Oswald (11.10 Uhr, ORF 1 live) und am Abend die große Geburtstagsgala im Hotel Pulverer.

Geladen hat Klammer, der diesen Abend mit der „Kärnten Werbung“ und dem Ort Bad Kleinkirchheim organisiert. Jener Ort, an dem der 25-fache Sieger von Weltcup-Abfahrten ja schon eine eigene Abfahrtsstrecke hat und den er wohl auch außerhalb Österreichs vermehrt ins Blickfeld rückte. „Ich glaube, sagen zu können, dass Kärnten mir verdankt, dass man auch in Schottland oder Polen weiß, dass man bei uns gut Ski fahren kann“, meint er. Wie wahr. Denn: Der Klammer ist der Klammer. Mit diesem einprägsamen Satz ist im Grunde alles erklärt. Jede huldvolle Laudatio, jedes Fest, jede Notiz. Mit seiner Bodenständigkeit, seinem Stil und seinem Kärntner Dialekt fuhr sich der Ski-„Kaiser“ in den Siebzigern und Achtzigern mitten in die Herzen der Fans. Weltweit, nicht nur im Alpenraum.

Er hat 26 Weltcupsiege zu Buche stehen, gewann fünfmal die „kleine“ Abfahrtskugel. Und er holte am 5. Februar 1976 in Innsbruck Olympiagold. Die Nation stand kopf, der Ausnahmezustand war ausgerufen. Und Klammers Popularität hat nie nachgelassen. Vielleicht, weil „der Franz“ nie den Boden unter den Füßen verloren hat, immer der geblieben ist, der er war: Der Sportler von nebenan, der zwar sportlich den Himmel erreicht hat, aber trotzdem immer mit Leib und Seele Kärntner und Österreicher blieb. Und doch: Zum 70. Geburtstag wird wieder g‘scheit gefeiert. „Ich habe einmal gesagt, dass ich alle zehn Jahre groß feiere. Zum 60. gab es kein großes Rennen, zum 50. schon. Da haben wir uns gedacht: Es wär‘ wieder Zeit.“

Veranstalter Gerhard Brüggler und der „Kärnten Werbung“ ist es gelungen, ein mehr als ansehnliches Starterfeld auf die Beine zu stellen. Annemarie Moser, ÖSV-Präsidentin Roswitha Steiner, Armin Assinger, Michaela Dorfmeister, Stephan Eberharter, Renate Götschl, Felix Gottwald, Werner Grissmann, Ex-Slalom-Sieger und Kosmetik-Konzerngründer Klaus Heidegger reist aus den USA an, Ivica Kostelic, Matthias Mayer, Thomas Morgenstern, Patrick Ortlieb, Bernhard Russi, Jimmy Steiner, Leonhard Stock, Fritz Strobl, Gustav Thöni, David Zwilling, Günther Mader und Markus Wasmeier – sie alle werden prüfen, ob es der Klammer noch so drauf hat. Nicht nur der ORF überträgt live, sondern auch der Bayrische Rundfunk im Livestream von BR24 und das slowenische Fernsehen.

Franz Klammer und Gerhard Berger © IMAGO (5)

Manch einer verspricht sich auch Pfeffer vom Aufeinandertreffen von FIS-Präsident (und Head-Eigentümer) Johan Eliasch und Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Aber keine Sorge: Auch wenn Schröcksnadel kein Fan des Briten mit schwedischen Wurzeln ist, sie werden sich an diesem Abend vertragen. Nicht nur aus dem Skisport kommen Stars, auch Gerhard Berger hat sich angesagt. Gut, der Tiroler kann auch Skifahren, kam aber auch über den Motorsport mit Klammer in Berührung. Denn der betätigte nach seiner Skikarriere das Lenkrad für den RSM-Rennstall von Helmut Marko. „Helmut hat mich einmal gefragt, ob es stimmt, dass ich gerne Autorennen fahren würde. Da habe ich gesagt: Wenn ich ein Auto kriege, gerne“, erzählt Klammer. Er bekam das Auto und feierte auch auf vier Rädern Erfolge, wurde österreichischer Tourenwagenmeister und holte mehrere Siege bei der Tourenwagen-Europameisterschaft und in 1000-Kilometer-Bewerben.

Man darf sich auf das heutige Legendenrennen freuen. Einfach nur „mitfahren“, das gibt es freilich für Franz Klammer auch heute noch nicht. „Den Rennfahrer bringt man halt nicht weg, nie und nimmer“, sagt Klammer. Und man kann erwarten, dass beim Legendenrennen auch das Duell Klammer gegen Russi wiederbelebt wird. Wie einst auf dem Patscherkofel 1976. Ein Rennen, von dem Russi heute noch sagt, dass es eines, wenn nicht das beste Rennen aller Zeiten war. Eines, das zwei Konkurrenten in ihrem Respekt voreinander auch zu Freunden machte. Was es heute noch gibt: Das erste Rennen mit allen drei Kärntner Abfahrts-Olympiasiegern Klammer, Strobl, Mayer – und ganz sicher viel, viel Spaß. Für die Fans gibt es eine eigene „Autogramm-Straße“, ein Kommen lohnt sich: Selten wird man in so kurzer Zeit mehr Promis antreffen.

Am Abend wird dann in feinerem Zwirn gefeiert. Der größte Wunsch von Klammer zum 70.? „Dass alle kommen, g‘scheit feiern und Spaß haben.“ Wird sich machen lassen.