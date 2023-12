Der 5. Februar 1976 fiel auf einen Donnerstag und das ging eigentlich gar nicht. Am Kalender stand schließlich der Höhepunkt der Olympischen Winterspiele von Innsbruck: der alpine Abfahrtslauf der Herren und somit das Schicksal einer ganzen Skination. Weil an diesem Werktag Arbeit also bestenfalls zweitrangig war, wurden landesweit die Mittagspausen vorgezogen, alle Schulkinder früher nachhause geschickt, die Gaststuben zu Public-Viewing-Zonen erklärt und Ladentüren oder Fensterscheiben mit dem entschuldigenden Notstand „Sind Klammer schauen“ verklebt.