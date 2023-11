Die ersten Gerüchte darüber kursierten bereits in Stockholm. Dean Evason war rund um die Global-Series-Gastspiele von Minnesota Wild bereits schwer angezählt. In 15 Partien setzte es davor nicht weniger als zehn Niederlagen für seine Mannschaft. Der Trip nach Schweden hätte eine Trendwende einläuten sollen. Zwei Niederlagen dort sowie zwei weitere Pleiten beendeten jedoch seine Dienstzeit endgültig. In der Nacht auf Dienstag wurde Evason sowie dessen Assistant Coach Bob Woods von ihren Tätigkeiten entbunden. Und wie es in der NHL, auf diesem großen Karussell von Funktionären und Trainern üblich ist, werden die wahren Gründe nicht genannt.