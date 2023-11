Bernd Wiesberger war einer der ersten Golfer, die von der damaligen European Tour in die neu gegründete LIV-Tour wechselten. Nun wird der 38-Jährige auch einer der ersten sein, die den umgekehrten Weg beschreiten. Wiesberger gab am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt, dass er kommende Saison wieder ein volles Jahr auf der mittlerweile „DP World Tour“ genannten Tour spielen wird. „Ich freue mich ankündigen zu können, dass mein Fokus im nächsten Jahr wieder voll und ganz auf der DP World Tour liegen wird.“

Wiesberger schrieb weiter, dass er seine Mitgliedschaft „in den letzten beiden Jahren nicht aufgelöst“ habe und sich „über die Möglichkeit freut, wieder eine volle Saison spielen zu können.“ Das wird auch von der Tour so bestätigt: „Er hat seinen Wunsch ausgedrückt, 2024 eine volle Saison zu spielen und hat alle Sanktionen, die ausgesprochen waren – sowohl finanziell als auch die Sperre – in den Jahren 2022 und 2023 verbüßt“, hieß es in einem Statement der Tour. Und weiter: „Folglich wurde dem Wunsch von CEO Keith Pelley (...) stattgegeben. Wiesberger wird für die Saison 2024 den Status der Kategorie 11 erhalten.“

Diese Kategorie entspricht der jener 40 Spieler, die „nicht vier andere Bedingungen dieser Kategorie erfüllen. Wiesberger war nach zwei Jahren auf der LIV Tour nicht in den Top 25 der Jahreswertung, die automatisch verlängert werden, sondern er platzierte sich auf den Rängen 25 bis 44. Damit war aber keine Verlängerung in seinem Team inkludiert. Außer ihm wären u. a. auch Ex-Ryder-Cup-Sieger Grame McDowell (der wie Wiesberger in Martin Kaymers Team spielte) oder der US-Amerikaner Pat Perez betroffen, beide haben noch kein Team für die kommende Saison. Wiesberger wiederum feierte auf der DP World Tour bzw. European Tour seine größten Erfolge und bisher acht Turniersiege. Daran hofft er, anschließen zu können: „Teil des Plans ist die Teilnahme an allen nationalen Meisterschaften, bei denen ich in der Vergangenheit schöne Erfolge erzielen konnte.“