Reportage. Lukas Nemecz startet heute in Australien in die neue Saison der DP World Tour. Auf dem Golfplatz in Andritz wuchs der 34-Jährige mit dem Golfball auf.

Es ist sein Spielplatz, damals wie heute. Mit drei, vier Jahren hat Lukas Nemecz hier Murmelbahnen in die Sandbunker gebaut, mittlerweile schlägt er weiße Golfbälle aus ihnen heraus. Mit höchster Präzision, wie er diesmal zur Schau stellt – ein Interview während einer Golfrunde, das scheint ihn nicht abzulenken. „Das haben wir mittlerweile auch auf unserer Tour, dort interviewen uns währenddessen die TV-Stationen“, sagt Lukas Nemecz. Hier, auf dem Golfplatz in Graz-Andritz, ist er mehr oder weniger aufgewachsen. Und der Ort schlägt eine passende Brücke zu seinem Beruf: In Andritz ist jedes Grün, also der Bereich, auf dem sich die Fahne befindet, bekannten Grüns dieser Welt nachempfunden. Schon als Kind spielte er also viele der berühmtesten Golf-Löcher dieser Erde – und jetzt spielt er die „echten“ eben auch als Profi.