Matthias Schwab steht auf der Driving Range, dem Übungsareal des Golfclubs Schladming-Dachstein. Sie ist seit er klein ist so etwas wie sein großer Spielplatz: Seit er fünf Jahre alt ist, schlägt er hier Golfbälle. Es sieht spielerisch, nahezu einfach aus. "Dafür, dass ich kaum aufgewärmt bin, bin ich heute zufrieden", sagt Schwab, nachdem er einen Ball mit dem Eisen Sieben neben einer Fahne platziert hat. Dabei ist es derzeit die Ausnahme, dass er in seinem Heimaturlaub zu einem Golfschläger greift. Heimkommen bedeutet für Matthias Schwab auch runterkommen. "Wenn ich in Schladming bin, fällt mir das überhaupt nicht schwer, nicht zu golfen. Da kann ich mich leicht ablenken. Da treffe ich alte Freunde, gehe auf einen Berg oder spiele Fußball."