Die sportlich relevanten Endspiele hat das österreichische Fußball-Nationalteam schon hinter sich, nun geht es um die Bestätigung des Erreichten. Mit dem Auswärtsmatch gegen Estland finalisiert die Mannschaft von Ralf Rangnick die erfolgreich bestrittene Qualifikation auch technisch, gleichzeitig erfolgt mit diesem Spiel der Anpfiff zur Vorbereitung auf die EM-Endrunde im kommenden Jahr in Deutschland. Und es geht ja auch noch um etwas, theoretisch um den Gruppensieg, praktisch, weil nicht unrealistisch, um den Platz als besten Gruppenzweiten und damit auch den zweiten Lostopf bei der Gruppen-Auslese für das große Turnier am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie.