Höhepunkt auf Höhepunkt folgt derzeit in Hartberg, dem absoluten Sensationsteam der Saison. Nach 14 Runden halten die Oststeirer bei 25 Zähler – sind gleich auf mit dem LASK. Der glückliche 1:0-Sieg gegen Rapid vergrößerte den Vorsprung auf Platz sieben zudem auf sechs Punkte. Die Meistergruppe ist acht Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs in Sichtweite und das ist auch einem ganz speziellen Spieler zu verdanken. Maximilian Entrup, der gegen seinen Ex-Klub zwar ohne Treffer blieb, entpuppte sich im Laufe der Saison als echter Glücksgriff. Mit acht Toren in neun Spielen führt er die Torschützenliste an, was auch Teamchef Ralf Rangnick nicht entging.