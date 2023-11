Das knappe Cup-Aus am Donnerstag gegen Sturm hat beim GAK keine Spuren hinterlassen. Die Grazer feierten im Heimspiel gegen Stripfing den elften Saisonsieg bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Roten liegen aufgrund der Punkteteilung zwischen SW Bregenz und dem DSV Leoben (0:0) in der Tabelle nun zehn Punkte vor dem Tabellenzweiten aus Vorarlberg.

GAK-Trainer Gernot Messner baute seine Mannschaft im Vergleich zum Cup-Spiel an sechs Positionen um. Das sollte für die Rotjacken aber kein Problem sein. Nach wenigen Minuten, in denen die Gäste Chancen vorfanden, übernahm der GAK das Kommando auf dem Spielfeld. Die Überlegenheit brachte zur Pause eine 2:0-Führung. Marco Gantschnig (33.) und Markus Rusek (37.) mit einem Traumtor trafen.

Nach der Pause waren die Grazer noch stärker, auch, weil sie seit der 43. Minute mit einem Mann mehr spielten. Luca Pazourek von Stripfing wurde mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz geschickt. Die Heimischen fanden in der Folge viele Chancen vor. Christian Lichtenberger (64.) nützte eine davon und erhöhte auf 3:0. Es war auch der Schlusspunkt in einem Spiel, dass der GAK fest in der Hand hatte.

„Es war schwer, auf diesem Boden ins Spiel zu kommen. Mit dem Tor ist es dann in unsere Richtung gegangen. Es war wichtig, dass wir frische auf dem Platz hatten und frische Spieler auf der Bank hatten“, sagte Messner.