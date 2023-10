Wenn heute die letzte Generation keinen Weg findet, um die Hochgebirgsstraße auf den Gletscher zu blockieren oder sich Zugang zur (bewachten) Piste vom Rettenbachferner zu verschaffen, startet der Ski-Weltcup in Sölden in die neue Saison. Im, gemessen an den hohen Tempersturen, wärmsten Oktober der Geschichte. „Absurd“ urteilten viele aufgrund eines Panorama-Bildes der Gletschers und der Piste, die aus „recyceltem“ Schnee der Vorsaison und einer Kunstschneeauflage das Rennen möglich macht.