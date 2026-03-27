Dauer: 1 Stunde (ohne Ruhezeit), Menge: 20 Osterhasen

Dieses Rezept entstand in Zusammenarbeit mit Lorenz und Haas.

Zutaten.

Für den Teig:

250 ml Milch

1 Pkg. Haas Trockengerm (alternativ: 1 Würfel frische Germ)

(alternativ: 1 Würfel frische Germ) 50 g Zucker

50 g weiche Butter

1 Ei (Größe M)

50 g Sauerrahm

450 g Dinkel- oder Weizenmehl

2 Eigelb (zum Bestreichen)

Schokolinsen oder Mandeln (zum Garnieren)

Für die Füllung:

2 Pkg. Lorenz Studentenfutter-Deluxe

50 g Butter

2 EL Zucker

Zubereitung.

Die Milch lauwarm erhitzen, Germ darin auflösen. Die Germ-Milch-Mischung in der Küchenmaschine mit Zucker, Butter, Ei und Sauerrahm verrühren. Das Mehl nach und nach unterheben und zu einem Germteig verkneten. Den Teig im vorgeheizten Ofen bei 40 °C für 45 Minuten bis zu einer Stunde aufgehen lassen.

In der Zwischenzeit die Fülle zubereiten, dafür die Nüsse im Mixer zerkleinern und mit der Butter und dem Zucker vermengen.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig ausrollen und die Hälfte gleichmäßig mit der Füllung bestreichen. Den Teig einklappen und in Bahnen schneiden. Aus jedem Teigstrang einen Hasen formen: Die Teigstränge dafür u-förmig auflegen und die Enden zweimal überkreuzen. Die Teighasen auf einem mit Backpapier belegten Blech erneut für 30 Minuten aufgehen lassen. Dann mit Eigelb bestreichen und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C für rund 15 Minuten goldbraun backen.

Die Osterhasen mit Schokolinsen oder Mandeln als Schwänzchen garniert servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.