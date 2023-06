Bistecca alla pizzaiola

Steaks mit Paradeissauce.

Zutaten für 4 Personen

4 Filet- oder Rumpsteaks, a 15 dag

1 kg Fleischparadeiser

3 Knoblauchzehen

Petersilie

Basilikum

Thymian

Salbei

Rosmarin

Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Das Fleisch am besten einen ganzen Tag mit Olivenöl, Thymian, Salbei und Rosmarin zugedeckt im Kühlschrank marinieren. Eine Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen. Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit Thymian, Salbei und Rosmarin bei nicht zu starker Hitze in Olivenöl auf beiden Seiten etwa drei bis fünf Minuten (je nach Dicke der Fleischscheiben) braten.



2. Im 90 bis 100 Grad heißen Backrohr eine halbe Stunde nachgaren. Die Paradeiser schälen, in Würfelschneiden. Saft und Kerne durch ein Sieb passieren. Die Knoblauchzehen klein würfeln. In Olivenöl andünsten. Den passierten Paradeissaft dazugeben und einkochen lassen. Die Paradeisstücke dazugeben und einige Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und gehackter Petersilie würzen. Bratfett und Kräuter aus der Pfanne entfernen. Mit ca. 1 EL Butter den Bratensatz bei wenig Hitze loslösen. Die Paradeiser dazugeben und durchschwenken. Das Fleisch mit den Paradeisern servieren, mit einigen Basilikumblättern garnieren.





