Plattiertes Huhn

Zutaten

Gutes Huhn mit ca. 1,2 kg

80 ml Olivenöl

2 EL Zitronensaft

Schale von einer Biozitrone

Schale von einer Bioorange

3 Knoblauchzehen

2 EL Zitronenthymian

2 El frischer Rosmarin

2 EL Basilikum gehackt

2 TL Salz

Frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Für die Marinade alle Zutaten in einer Schüssel vermengen.

Aus dem Hühnchen das Rückrat und die Brustknochen entfernen und das Huhn in eine Form legen. Die Marinade auf dem Huhn verteilen und das Huhn ca. 8-12 Stunden marinieren. Eventuell gelegentlich wenden.



Den Grill auf 180-200 Grad direkte Hitze aufheizen. Huhn aus der Marinade nehmen und unter mehrmaligen Wenden direkt grillen. Dabei mit der restlichen Marinade wiederholt bestreichen.

Kerntemperatur soll am Ende 72-74 Grad sein.

Dazu passen gut Grillkartoffeln und saisonales Grillgemüse.

Yulia die Partyköchin

Premium Event Catering

www.partykoechin.at