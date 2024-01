Was beschäftigt die Lavanttaler? Ein Messinstrument dafür sind die Suchanfragen bei Google. Immerhin googeln die meisten im Internet danach, was sie interessiert. Und so hat die Kleine Zeitung Lavanttal den US-amerikanischen Datengiganten um eine Auswertung der Top-Suchbegriffe des Jahres 2023 gebeten. Bei den Ergebnissen wird zwischen österreichweiten Suchbegriffen„zu Lavanttal“ und Suchbegriffen „in Wolfsberg“ unterschieden – also welche die Top-Suchbegriffe über das Lavanttal waren und welche Begriffe die heimische Bevölkerung am häufigsten in die Suchmaske eingegeben hat.

Die Lavanttal-Rallye im April 2023 wurde von einem schweren Unfall überschattet © Markus Traussnig

Die Lavanttaler scheinen auf jeden Fall sportbegeistert und unternehmungslustig zu sein. Immerhin steht „Lavanttal Rallye“ auf Platz 1 der Suchbegriffe, gefolgt von „Was gibt es in Wolfsberg im Lavanttal“. Auf Platz 3 folgt das „Gackern“. Kein Wunder, zieht doch das zehntägige Geflügelfest auf der Loretowiese in St. Andrä alljährlich Zehntausende Besucher an. Auf Platz 4 landete der Suchbegriff „Wolfsberg gegen Rapid Wien“ und auf Platz 5 „Wolfsberg gegen Austria Klagenfurt“. Die Lavanttaler verfolgen die Spiele „ihres“ Bundesliga-Vereines WAC also offenbar ganz genau.

Das Geflügelfest „Gackern“ lockt alljährlich im August Zehntausende Besucher nach St. Andrä © KK/Gackern Emhofer

Laut Google handle es sich bei den Auswertungen übrigens nicht um die meistgesuchten Begriffe, sondern um die „most trending Begriffe“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe innerhalb eines Auswertungszeitraumes. „Diese Betrachtung besitzt in der Regel mehr Aussagekraft als die Top-Suchbegriffe“, heißt es seitens des Daten-Giganten. Immerhin würde ansonsten wohl „Facebook“ oder „Wetter“ ganz oben in jeder Auswertungstabelle stehen, was aber nichts über die tatsächlichen Trends aussagt.

In der zweiten Analyse geht es um die aufsteigenden Suchbegriffe zum Lavanttal, die teils den Suchbegriffen der Einheimischen ähneln. Dabei führt „Unfall Lavanttal Rallye“ die Hit-Liste an. Bei der 45. Auflage der Lavanttal-Rallye im April 2023 passierte immerhin ein schwerer Unfall: ein Rallye-Auto prallte bei einer Sonderprüfung in St. Andrä gegen einen Baum und fing Feuer. Der Fahrer musste mit der Bergeschere aus dem total zerstörten Ford Escort geschnitten und schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Seine Beifahrerin hatte 1000 Schutzengel und blieb unverletzt.

Das Rückhaltebecken in St. Paul hielt den Wassermassen zum Glück Stand © Weichselbraun Helmuth

Unwetter im Sommer

Auf Platz 2 der Suchbegriffe über das Lavanttal findet sich „St. Paul im Lavanttal“, gefolgt von „Lavanttal Kärnten Unwetter“ auf Platz 3. Immerhin sorgten die heftigen Regenfälle im Sommer für Überflutungen und Hangrutschungen. In St. Paul musste sogar der Zivilschutzalarm ausgelöst und dutzende Häuser wurden vorübergehend evakuiert. Nachdem das Rückhaltebecken den Wassermassen Stand halten konnte, blieben die Bewohner vor Schlimmerem bewahrt. Neugierig geht es hingegen auf Platz 4 weiter: „Was gibt es in Wolfsberg im Lavanttal Neues“ heißt es dort. Die Top 5-Begriffe schließt der Suchbegriff „Lavanttal Karte“ ab.

Wie- und Was-Fragen könne Google auf Städte- und Regionen-Level zwar nicht auswerten, dafür aber bundesweit. Die österreichweite Auswertung der Was-Fragen vom Jahr 2023 ist übrigens vom Geschehen im Ausland geprägt: „Was ist der Gazastreifen?“, „Was ist ein Marxist?“, „Was ist eine Implosion?“, „Was ist ein Kibbuz?“ und auf Platz 5 „Was ist Hamas?“

Vom Interesse her breiter gestreut sind die am häufigsten eingetippten Wie-Fragen des Jahres 2023: „Wie tief liegt die Titanic?“, „Wie krank ist Herbert Kickl?“ (nach den Absagen mehrerer öffentlicher Auftritte zu Jahresbeginn 2023), „Wie alt ist Jürgen Drews?“, „Wie lange gilt die Vignette 2022?“ und auf Platz 5 „Wie alt ist Michelle?“. Die Antworten darauf (damit Sie nicht Googeln müssen): Die Titanic liegt in rund 3800 Metern Tiefe, laut einem Sprecher von Kickl habe es sich nur um einen grippalen Infekt gehandelt, der ehemalige Schlagersänger Jürgen Drews ist 78 Jahre alt, die 2022er-Vignette gilt bis zum 31. Jänner 2023 und die deutsche Schlagersängerin Michelle ist (noch) 51.