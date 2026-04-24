Es gibt viele Fragen, die Sie einen Arzt fragen können.

Zum Beispiel:

Warum ist mein Knie geschwollen?

Warum habe ich stechende Kopf-Schmerzen?

Ist mein Cholesterin-Wert in Ordnung?

Die Menschen fragen aber immer öfter die Künstliche Intelligenz.

Die Abkürzung für Künstliche Intelligenz ist KI.

KI ist zum Beispiel ChatGPT, Claude und Gemini.

Die KI kann auch bei Problemen für die Gesundheit sehr helfen.

Oft wartet man lange auf einen Termin beim Fach-Arzt.

Es kann aber auch sein, dass man Monate auf einen Termin beim Fach-Arzt warten muss.

Viele Menschen fragen deshalb oft die KI.

Die KI kann man um jede Uhrzeit fragen.

Das sagt Felix Mühlensiepen.

Mühlensiepen ist vom Zentrum für Versorgungs-Forschung.

Das Zentrum für Versorgungs-Forschung überprüft, wie gut die medizinische Versorgung ist.

Felix Mühlensiepen arbeitet an der Medizinischen Hoch-Schule in Brandenburg.

Die KI gibt es in vielen Sprachen.

Man muss sich vor der KI nicht schämen.

Deshalb ist es bei manchen Fragen leichter, eine KI zu fragen als einen Menschen.

Ungenaue Antworten

Studien haben gezeigt, dass Antworten von KI zu Gesundheit und Medizin oft schlecht sind.

Vor einigen Tagen wurde eine Studie im British Medical Journal veröffentlicht.

British Medical Journal ist eine britische Zeitung über Medizin.

In der Studie wurden 5 verschiedene KIs genau getestet.

Die Studie hat gezeigt, dass ein großer Teil der Antworten ungenau beantwortet wurden.

Die Hälfte der Antworten war falsch.

Die Antworten der KI haben auch damit zu tun, woher sie ihre Informationen bekommen.

Das sind auch Internet-Foren und auch Soziale Netz-Werke.

Das sind Internet-Seiten und Apps, auf denen sich die Menschen verbinden.

Die Zusammen-Fassungen der KI auf Google bekommen ihre Informationen sehr oft von YouTube.

Das zeigt eine deutsche Studie.

Viele Menschen wissen nicht genau, was sie der KI sagen sollen, um eine gute Antwort zu bekommen.

Die Antwort kommt nämlich auf die genaue Frage an.

Wenn man die Frage ein bisschen anders stellt, kann die Antwort anders sein.

Die KI weiß nur Dinge über eine Person, die man ihr vorher sagt.

Haus-Ärzte wissen aber ganz andere Dinge über die eigene Gesundheit.

Das kann keine KI.

Das sagt Kerstin Denecke.

Denecke ist eine Chefin vom Institut für Patient-centered Digital Health an der Berner Fach-Hochschule.

Patient-centered Digital Health heißt auf Deutsch: Patienten-Zentrierte digitale Gesundheit.

Das heißt: Bei der Entwicklung von Medizin-Technik steht der Mensch im Mittel-Punkt.

Nicht die Technik oder die Verwaltung.

Sollte man die KI vermeiden?

Wir müssen die KIs nicht vermeiden.

Das sagt Elena Link.

Link ist Junior-Professorin für Wissenschafts-Kommunikation an der Gutenberg-Universität in Mainz.

Man soll sich aber genau überlegen, wofür man die KIs verwendet.

Zum Beispiel kann man sich gut einen Befund erklären lassen, wenn man es beim Arzt nicht verstanden hat.

Die KI kann aber nicht sagen, welche Krankheit man hat.

Dabei gibt es sehr oft Fehler.

Hautkrebs-Vorsorge mit KI

Die KI bietet viele Möglichkeiten für die Gesundheit.

Wenn Ärzte die KI benutzen, kann das sehr hilfreich sein.

Die KI kann Röntgen-Bilder und Gewebe-Proben oft schneller und genauer erkennen als Menschen.

In der Radiologie wird schon mit KI gearbeitet.

KI kann helfen Röntgen-Aufnahmen zu verbessern.

Mit der KI sind Menschen bei der Untersuchung weniger Strahlen ausgesetzt.

Die KI ist nur so gut, wie die Daten, von denen sie lernt.

Ein anderes Beispiel ist Arterioscope.

Arterioscope ist ein Programm für Computer.

Die Organisation der Technischen Universität Graz hat mit der Medizinischen Universität Graz dieses Programm gemacht, das mit KI arbeitet.

Diese KI kann zum Beispiel eine Herz-Schwäche erkennen.

Die KI erkennt eine Herz-Schwäche schon ganz am Anfang der Erkrankung.

Schon seit dem Jahr 2015 arbeitet das Team von medaia an KI.

Sie haben die App Skin Screener entwickelt.

Skin Screener (gesprochen: Skin Skriener) hilft bei der Hautkrebs-Vorsorge.

Die App ist leicht zu bedienen.

Machen Sie ein Foto mit Ihrem Smart-Phone.

Laden Sie dann das Bild in die App hoch.

Danach bekommen Sie von der App eine Einschätzung, ob bei Ihnen die Gefahr von Haut-Krebs besteht.

Solche Dinge sind mit einer großen KI wie ChatGPT nicht möglich.

Das sagt Albin Skasa.

Skasa ist der Chef von medaia.

Es kann sein, dass solche Apps irgendwann in andere KIs eingebaut werden.

Wenn KI für ein bestimmtes Thema genutzt werden, sind sie oft hilfreich.

Dafür ist es wichtig, woher die KI ihre Informationen bekommt.

Ein Beispiel dafür ist “Pollee”.

Pollee ist der Chat-Bot vom Pollen-Informationsdienst.

Ein Chat-Bot (gesprochen: Tschätt-Bott) ist ein Computer, mit dem man zu einem bestimmten Thema schreiben kann.

Bei Pollee gibt es Antworten zur Pollen-Belastungen in der Region.

Neue Technologie ist wie die richtigen Medikamente.

Ob eine KI sinnvoll ist, hängt davon ab, wie sie genutzt wird.