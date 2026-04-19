Wieso ist mein Knie geschwollen? Was bedeuten diese stechenden Kopfschmerzen? Ist ein LDL-Cholesterin-Wert von 173 mg/dl in Ordnung? Diese Fragen kann man einer Ärztin, einem Arzt stellen. Immer öfter werden sie aber Chatbots, die auf Künstlicher Intelligenz, auf großen Sprachmodellen, basieren, gestellt. ChatGPT, Claude, Gemini und Co. werden zu gesundheitlichen Problemen konsultiert.

Warum eigentlich? Nun, speziell auf Facharzttermine wartet man aktuell oft Wochen, wenn nicht Monate. Viele würden daher den schnelleren, digitalen Weg wählen. „Chatbots stehen 24/7 zur Verfügung, insbesondere außerhalb der Sprechstundenzeiten“, erklärt Felix Mühlensiepen vom Zentrum für Versorgungsforschung (Medizinische Hochschule Brandenburg). Sie sind in vielen Sprachen verfügbar und man muss sich vor einem Large-Language-Modell nicht schämen. „Wenn es um sensible Themen geht, psychische Erkrankungen, sexuelle Gesundheit oder Sucht, da ist es gefühlt leichter, einen Chatbot zu fragen als einen echten Menschen.“

Ungenaue, unvollständige Antworten

Allerdings: Studien zeigen, dass Antworten von Chatbots in Bezug auf Gesundheit und Medizin mit Vorsicht zu genießen sind. Vor wenigen Tagen wurde eine Arbeit im „British Medical Journal“ veröffentlicht, die fünf gängige Chatbots, darunter Gemini von Google sowie ChatGPT von OpenAI, analysiert hat. Es zeigte sich: Der Großteil der Antworten war ungenau bzw. unvollständig, die Hälfte der Antworten wurde als problematisch eingestuft.

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Einerseits liegt dies an den Quellen, auf welche die Bots zurückgreifen. Darunter sind auch Onlineforen sowie soziale Netzwerke. Eine deutsche Untersuchung zeigte Anfang des Jahres, dass die „Google AI Overviews“ YouTube als die häufigste Quelle nutzen, weit vor anderen medizinischen Quellen.

Andererseits würden User nicht immer wissen, welche Informationen sie den Chatbots zukommen lassen müssen, um akkurate Antworten zu erhalten – denn je nach Prompt, also der Frage, die man eintippt, kann sich die Antwort ändern. Der Chatbot weiß nur, was ich ihm über mich preisgebe. „Meine Hausärztin weiß aber noch viele andere Sachen, über meine Vorgeschichte, meine sonstigen medizinischen Faktoren. Das kann so ein Sprachmodell nicht“, gibt Kerstin Denecke, Co-Leiterin des Instituts für Patient-centered Digital Health (Berner Fachhochschule) zu bedenken.

Elena Link © Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Sollte man also Chatbots meiden? Nein, ist Elena Link, Juniorprofessorin für Wissenschaftskommunikation (Gutenberg-Universität Mainz), überzeugt. Man sollte aber überlegen, wofür man sie einsetzt. Chatbots einen Befund erklären zu lassen, den man im Arzt-Patient-Gespräch nicht verstanden hat, „da sehe ich relativ große Potenziale. Bei der Diagnoseerstellung sehe ich aber riesige Probleme.“ Allen voran fehlerhafte Antworten und kaum nachvollziehbare Quellenauswahl.

Hautkrebsvorsorge per KI

Ist die KI also mehr Fluch als Segen für unsere Gesundheit? Tatsächlich bietet die Technologie auch riesige Chancen. Werden KI-Modelle etwa von Ärztinnen und Ärzten zur Diagnoseerstellung eingesetzt, kann dies sehr wertvoll sein. Denn die Modelle können Muster, ob in Röntgenaufnahmen oder Zellproben, weitaus genauer und rascher erkennen als das menschliche Auge.

In der Radiologie wird die Technologie bereits breit eingesetzt. Auch um Röntgenaufnahmen mit Hilfe von KI zu verbessern. Mit dem positiven Effekt, die Strahlendosis während der Untersuchung reduzieren zu können. Wichtig zu betonen ist, dass auch diese nur so gut sind, wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Ein anderes Beispiel ist Arterioscope. Das Spin-off der TU Graz hat mit der MedUni Graz eine KI-gestützte Software entwickelt, die Anzeichen von Herzschwäche (Herzinsuffizienz) aus EKG-Daten auslesen kann. Und zwar in einem frühen Stadium der Erkrankung.

Albin Skasa (Skinscreener) © Skinscreener

Schon seit dem Jahr 2015 tüftelt das Team von medaia an KI-Algorithmen. Das zugehörige Produkt nennt sich SkinScreener und dient als Hilfsmittel bei proaktiver Hautkrebsvorsorge. Die Handhabung der App ist betont simpel: Man fotografiert Hautveränderungen per Smartphone, ladet das Bild hoch und bekommt im Anschluss automatisiert eine Risikoanalyse. „Spezialisierte Lösungen wie unsere können durch die großen, generalistischen KI-Modelle nicht abgedeckt werden“, zeigt sich medaia-Boss Albin Skasa im Gespräch durchaus selbstbewusst. Möglich sei, dass sie irgendwann einmal in Systeme „eingebettet werden“.

Freilich: Wenn sie für ein klar abgegrenztes Thema eingesetzt werden, können selbst Chatbots sinnvoll sein. Entscheidend ist, mit welchen, wissenschaftlichen, Daten die Sprachmodelle trainiert werden. Ein Beispiel dafür ist „Pollee“, der Chatbot des Polleninformationsdienstes. Hier können Allergikerinnen und Allergiker Antworten auf Pollenbelastungen in ihrer Region erhalten.

Schlussendlich ist es mit der neuen, mächtigen Technologie also wie mit gelungener Medikation. Entscheidend scheint, wofür welche KI in welchem Ausmaß eingesetzt wird.